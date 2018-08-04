Обработка металла в Санкт-Петербурге
Испытываете потребность в металлообработке или Ваш бизнес нуждается в поставщике готовых металлоизделий? Ищете партнера-смежника на постоянной основе или готовы ограничиться разовым заказом? Рациональным выбором для поиска решения в Санкт-Петербурге станет обращение в металлообрабатывающую компанию Laser Weld.
Мы предлагаем полный спектр услуг по металлообработке и изготовлению изделий из металла на заказ.
- Все виды раскроя металлопроката, начиная от традиционной гильотинной рубки и заканчивая современными технологиями, такими как, гидроабразивная резка, плазменная, ультразвуковая и лазерная резка металла.
- Станочную обработку металла, включая выполнение сверловочных, токарных и фрезерных работ, в том числе и на станках автоматах с ЧПУ.
- Изготовление любых металлоконструкций (типовых или по документации заказчика).
- Производство холоднокатаного гнутого и сварного профиля из листовой стали (швеллер, двутавровая балка).
- Изготовление изделий посредством холодной деформации металлопроката (гибка металла, вальцовка).
- Финишную обработку металлических изделий (шлифовка, полировка).
- Изготовление деталей по чертежам заказчика.
Laser Weld – гарантия качества!
Главными составляющими безупречного качества наших услуг и изготавливаемой продукции являются:
- современное высокотехнологичное оборудование, в том числе с компьютерным управлением (например, для пространственной 3D лазерной резки);
- неукоснительное следование требованиям российских и международных стандартов;
- высокий профессионализм и опыт работы специально обученного персонала;
- использование исключительно качественного сырья и материалов.
Изготовим на заказ
Преимущества работы с нами
Постоянным партнерским взаимоотношениям и взаимовыгодному сотрудничеству способствуют:
- готовность выполнения любых объемов работ;
- сжатые сроки выполнения заказа;
- лояльное отношение к заказчику;
- демократичный уровень цен.
Мы предлагаем услуги по привлекательным, конкурентоспособным в регионе ценам, минимизировать которые удается благодаря снижению производственных издержек, сотрудничеству с прямыми поставщиками сырья и гибкой ценовой политике руководства компании.
Компания Laser Weld – Ваш надежный и выгодный партнер по металлообработке в СПб!