Сварка аргоном

Сварка аргоном

Резка металла

Лазерная резка металла

Гибка металла

Гибка металла

Металлоконструкции на заказ

Металлоконструкции

Обработка металла в Санкт-Петербурге

Испытываете потребность в металлообработке или Ваш бизнес нуждается в поставщике готовых металлоизделий? Ищете партнера-смежника на постоянной основе или готовы ограничиться разовым заказом? Рациональным выбором для поиска решения в Санкт-Петербурге станет обращение в металлообрабатывающую компанию Laser Weld.

Мы предлагаем полный спектр услуг по металлообработке и изготовлению изделий из металла на заказ.

  1. Все виды раскроя металлопроката, начиная от традиционной гильотинной рубки и заканчивая современными технологиями, такими как, гидроабразивная резка, плазменная, ультразвуковая и лазерная резка металла.
  2. Станочную обработку металла, включая выполнение сверловочных, токарных и фрезерных работ, в том числе и на станках автоматах с ЧПУ.
  3. Изготовление любых металлоконструкций (типовых или по документации заказчика).
  4. Производство холоднокатаного гнутого и сварного профиля из листовой стали (швеллер, двутавровая балка).
  5. Изготовление изделий посредством холодной деформации металлопроката (гибка металла, вальцовка).
  6. Финишную обработку металлических изделий (шлифовка, полировка).
  7. Изготовление деталей по чертежам заказчика.

Laser Weld – гарантия качества!

Главными составляющими безупречного качества наших услуг и изготавливаемой продукции являются:

  • современное высокотехнологичное оборудование, в том числе с компьютерным управлением (например, для пространственной 3D лазерной резки);
  • неукоснительное следование требованиям российских и международных стандартов;
  • высокий профессионализм и опыт работы специально обученного персонала;
  • использование исключительно качественного сырья и материалов.

Изготовим на заказ

Изделия из листового металла
Изготовление деталей по чертежам
Производство фитингов
Баки и емкости металлические
Закладные детали

Преимущества работы с нами

Постоянным партнерским взаимоотношениям и взаимовыгодному сотрудничеству способствуют:

  • готовность выполнения любых объемов работ;
  • сжатые сроки выполнения заказа;
  • лояльное отношение к заказчику;
  • демократичный уровень цен.

Мы предлагаем услуги по привлекательным, конкурентоспособным в регионе ценам, минимизировать которые удается благодаря снижению производственных издержек, сотрудничеству с прямыми поставщиками сырья и гибкой ценовой политике руководства компании.

Компания Laser Weld – Ваш надежный и выгодный партнер по металлообработке в СПб!