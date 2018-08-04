Обработка металла в Санкт-Петербурге

Испытываете потребность в металлообработке или Ваш бизнес нуждается в поставщике готовых металлоизделий? Ищете партнера-смежника на постоянной основе или готовы ограничиться разовым заказом? Рациональным выбором для поиска решения в Санкт-Петербурге станет обращение в металлообрабатывающую компанию Laser Weld.

Мы предлагаем полный спектр услуг по металлообработке и изготовлению изделий из металла на заказ.

Все виды раскроя металлопроката, начиная от традиционной гильотинной рубки и заканчивая современными технологиями, такими как, гидроабразивная резка, плазменная, ультразвуковая и лазерная резка металла. Станочную обработку металла, включая выполнение сверловочных, токарных и фрезерных работ, в том числе и на станках автоматах с ЧПУ. Изготовление любых металлоконструкций (типовых или по документации заказчика). Производство холоднокатаного гнутого и сварного профиля из листовой стали (швеллер, двутавровая балка). Изготовление изделий посредством холодной деформации металлопроката (гибка металла, вальцовка). Финишную обработку металлических изделий (шлифовка, полировка). Изготовление деталей по чертежам заказчика.

Laser Weld – гарантия качества!

Главными составляющими безупречного качества наших услуг и изготавливаемой продукции являются: